»Porast kriminalitete je treba postaviti v kontekst«

Včerajšnji predstavitvi koledarja karabinjerjev so ob novinarjih prisostvovali predstavniki kvesture, finančne policije in drugih institucij na čelu s prefektom Petronzijem. Ta je na vprašanje o trenutnem stanju v Trstu - potem ko je dnevnik Il Sole 24 Ore pred nedavnim objavil vsakoletno lestvico in za Trst ponovno zabeležil porast kriminalitete, vsako leto ga uvršča višje - odgovoril, da bi bilo treba te podatke postaviti v kontekst ter da te lestvice ne ponujajo celotne slike. »Medijem želim povedati, da delamo, zelo si prizadevamo,« je dejal in pristavil, da so teme, ki so v središču pozornosti, v glavnem vedno iste in terjajo pozornost. Med temi so balkanska pot - v ponedeljek je prišlo do novega požara v Starem pristanišču (»to jemljemo resno, skoraj vsak teden selimo migrante v druge kraje«) - in mladi z noži (»ciljamo tako na preventivno kot na represivno dejavnost, da ne pride do večjih težav«).

Pokrajinski poveljnik Migliozzi je potrdil, da so karabinjerji zelo dejavni v boju proti prevaram, v sodelovanju z drugimi silami upravljajo področje migracij, za preprečevanje tatvin pa krepijo nadzor na ozemlju