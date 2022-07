Poročni obred ob morju

Ko vlada ljubezen, stopi vse drugo v ozadje. Že res, poroka s pogledom na morje, zlasti če ob sončnem zatonu, pa lahko učinkuje še dodatno romantično. Tako so prepričani v Miljah, kjer se bo od 20. avgusta dalje prvič mogoče poročiti tudi ob morju, točneje na nasipu Acquario, ki so ga odprli šele lani, vendar se nanj zgrinja vse več kopalcev. Za obred bodo morali posamezniki s stalnim bivališčem na območju miljske občine odšteti tristo evrov, tisti, ki stanujejo v drugi občini pa petsto.

Usodni da si bodo pari izrekli na zeleni površini proti koncu kopališča, kjer bodo v najbolj vročih poletnih mesecih uredili namensko območje z 20 stoli. Gre za dogovor med miljsko občino in družbo Draw, ki na plaži ponuja hrano, pijačo in druge dejavnosti. Podrobnosti so včeraj razkrili na srečanju z mediji v občinski hiši. Zamisel se je porodila miljski odbornici za šport in društva Alessandri Orlando iz vrst desne stranke Bratje Italije, ki je prepričana, da lahko s to potezo zaljubljencem ponudijo inovativen popoln začetek skupne poti. Podprla sta jo župan Paolo Polidori in odbornik za premoženje Andrea Mariucci.