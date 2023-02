Poškodovanega motorista odpeljali s helikopterjem

Pri Rožacu na Videmskem v kraju Quattroventi sta popoldne okrog 15.30 trčila avtomobil in motor, pri čemer se je motorist resneje poškodoval. Bil je vsekakor vseskozi pri zavesti. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu nudili najnujnejšo pomoč. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče ter gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.