Poskusni pomorski avtobus prepeljal več kot 50.000 potnikov

Pomorski avtobus Miramar, ki ga upravlja podjetje Delfino Verde, je od 1. junija do 14. julija prepeljal 50.737 potnikov, kar pomeni 65% več kot leto prej. Na relaciji Trst - Staro Pristanišče - kopališče Topolini (pri Čedazu) - Grljan so se peljali tako Tržačani kot tudi turisti. Eksperimentalna sezonska linija za uporabnike barkovljanskih kopališč se je tako že drugo leto zapored izkazala za odlično formulo, ki jo bodo ponujali tudi prihodnje leto.

Odlične rezultate je v družbi predsednika mestnega prevoznika Trieste Trasporti Maurizia Marzija Wildauerja in direktorice podjetja Delfino Verde Biance Jurcich danes na sedežu deželnega sveta predstavil deželni svetnik Claudio Giacomelli (Bratje Italije). Ta je spomnil, da je on leta 2023 dal pobudo za novo linijo in da je bil prvi podpisnik amandmaja k deželnemu proračunu, s katerim so zaprosili za sredstva za financiranje eksperimentalne pomorske linije. Deželni svetnik je dejal, da je na začetku marsikdo podvomil, da se bo ta linija prijela že lani poleti, a na koncu se je izkazala za odlično alternativo avtobusom, na katerih je poleti vedno gneča in ki pogosto obtičijo v gostem prometu.