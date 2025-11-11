Poslovil se je zborovodja Edi Race

V noči na ponedeljek je v bolnišnici v Sežani zaradi posledic hude bolezni prenehalo biti srce Edvarda (Edija) Raceta, zborovodje, kulturnega delavca, bogoslužnega animatorja.

Race se je rodil v Rodiku pri Kozini 12. aprila 1947. Po osnovni šoli v Rodiku in Kozini je dokončal gimnazijo v Postojni, v Ljubljani pa Pedagoško akademijo, v oddelku za glasbeni pouk. Do upokojitve je bil zaposlen kot vodja izpostave mednarodne špedicije Fersped Ljubljana na mejnem prehodu pri Kozini in kasneje na železniški postaji v Sežani.

V domači vasi in bližnji okolici je vodil številne posvetne in cerkvene zbore, že od mladih let pa je bil tesno povezan s tržaškimi Slovenci, zlasti z župnijama sv. Jakoba, od koder so njegovi sorodniki po mamini strani, in Novega sv. Antona. Leta 1973 je prevzel cerkveni pevski zbor pri Novem sv. Antonu, ki ga je vsako nedeljo in zapovedan praznik redno vodil, vse dokler mu ni pred nekaj leti težka bolezen tega preprečila. K cerkvenemu petju je vedno pristopal s posluhom za bogoslužje in s temeljitim poznavanjem cerkvenih predpisov ter liturgičnega leta. Vedno je poudarjal, da je cerkveno petje v službi bogoslužja in ne obratno. Leta 1992 je med bogoslužjem, ki ga je na Velikem trgu v Trstu daroval sv. oče Janez Pavel II., združeni slovensko-italijanski zbor pod njegovim vodstvom zapel dve slovenski pesmi.