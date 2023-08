Pot sta začela, ko je kava stala 1500 lir

Kot zaročenca sta Laura Pettorosso in Sergio Ghersetich leta 1998 skupaj stopila v novo pustolovščino in vzela v najem bar Sportivo pri Sv. Jakobu. Kmalu se je izkazalo, da sta ubrala pravo pot, ki se po 25 letih uspešno nadaljuje.

»Sergio je sicer delal v baru od leta 1987, saj so v teh prostorih že dolga leta stregli kavo in pijače,« je svoje spomine zaupala Laura in ugotovila, da je bilo takrat v Istrski ulici več slovenskih upraviteljev. Danes jih štejemo na prstih ene roke. Ob vstopu v bar jih veliko pozdravi po slovensko. »K nam še danes prihajajo novinarji Primorskega dnevnika, stregli smo Mariu Magajni in drugim Slovencem, ki so tu delali in živeli.« Življenje se je v mestni četrti zelo spremenilo, pristop Laure, Sergia in njunih sodelavcev pa ne: veselje do snidenja z gosti je vsak dan enako. Marsikdo ima v večji dvorani na koncu pulta svojo stalno mizo, skupine starejših se zbirajo na kavici in še se najde kdo, ki zaigra eno na briškolo.

Goste ne privabijo samo z nasmehom in s kakovostno strežbo. Večkrat si izmislijo kako akcijo. Pogoste so loterije ob praznikih, nekoliko bolj iznajdljivo pa so si pred časom zamislili steno uokvirjenih selfijev in prihod dveh posebnih gostov. V baru ležita Jole in Berto (imeni so z anketo izbrali gostje bara), škrata v poletni preobleki, ki bosta sledila sezonskim modam. »Pred našim pultom teče življenje Šentjakobčanov, ki so večinoma starejši,« se je zamislila Laura, »mladi se sem ne selijo, prihajajo pa radi po nakupe in k nam na kavo.« Ob obletnici sta Laura in Sergio v teh dneh ponujala kavo po ceni izpred 25 let. Takrat je espresso stal 1500 lir, približno 0,80 evra.