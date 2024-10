Poti trajnostne mobilnosti

Ob Evropskem tednu mobilnosti je tudi na Tržaškem zaživelo več dogodkov z namenom, da bi splošno javnost spodbudili k aktivnejši mobilnosti, uporabi javnih prevozov in iskanju drugih pametnih ter čistih prometnih rešitev.

Enota za deželno decentralizacijo (EDR) je v sodelovanju z akcijsko skupino LAS Kras ter s kraškimi občinami priredila sprehod po poti Gemina in srečanje na temo kraških medobčinskih poti z naslovom Tržaški Kras - Skupni prostor. Okrog 35 pohodnikov je v petek popoldne krenilo s parkirišča v Zagradcu in se v družbi vodiča Saimona Ferfolje odpravilo proti kamnolomu Petrovica bratov Deste med Zagradcem in Repničem. Tam so si nadeli zaščitne čelade in si ogledali prostor, kjer se pridobiva marmor, od zunanjih odlagališč do izkopanih rovov z nenaravnimi obrisi, ki jih je izdelal človek med pridobivanjem dragocenega kamna.

Po poti Gemina, ki se na Tržaškem vije skozi tri občine, repentabrsko, zgoniško in devinsko-nabrežinsko, so nato ob postankih prisluhnili Ferfolji, ki jih je tudi z besedo pospremil po kraški planoti spet do Zagradca.

Dogodek se je namreč nadaljeval na kmetiji Milič Zagrski s pogostitvijo udeležencev in predstavitvijo prenovljene spletne strani www.percorsiprovinciats.it. Stran nudi jasen vpogled v turistično ponudbo za kolesarje in pohodnike. Obiskovalci lahko na njej spoznajo več kot 180 znamenitosti na Tržaškem, od meje pri Lazaretu do gozda Črničje. Kraje povezujejo kolesarske in pohodniške poti, ki se vijejo skozi vasi in mesto. Val