»Potniška ladja lahko predstavlja nevarnost za rekreativce na morju«

Na čelu tržaške kapitanije je deset mesecev poveljnik Luciano del Prete, Neapeljčan, ki pred prevzemom poveljniške funkcije Trsta in širše okolice ni poznal. V mestu se je novi poveljnik obalne straže in direktor deželne direkcije za pomorstvo in promet dobro znašel. Ker z njim še nismo imeli priložnosti poklepetati, smo te vroče avgustovske dneve izkoristili za srečanje. S poveljnikom smo govorili o novih pravilih za rekreativce, ki supajo, reševanju na morju in prihajajoči Barcolani. Kot nam je zaupal, se v mestu počuti odlično tudi zato, ker to doživlja preobrazbo. Ne samo na področju ladijskega potniškega prometa, ampak tudi na področju pristaniške dejavnosti.

Pa začniva v pristanišču. V preteklosti ste bili pristojni za varnost in obrambo pristanišča v Neaplju. V kakšnih odnosih ste s tržaško pristaniško upravo?

Odnosi so odlični. S predsednikom Zenom D’Agostinom sem sodeloval že v Neaplju. Takrat sem sicer opravljal drugačno funkcijo, a najino sodelovanje je bilo izvrstno. Sva na isti valovni dolžini, problemov se lotevava pragmatično in obema je všeč hitro sprejemanje odločitev. Oba podpirava celo serijo načrtov za razvoj pristaniške dejavnosti. Moja dolžnost je sicer skrbeti za varnost, D’Agostinova pa za komercialno upravljanje pristanišča. A cilj obeh ustanov ostaja isti - spodbujati razvoj pristaniške dejavnosti.

Sodelujete s koprskimi kolegi?

Skupaj izvajamo projekte, ki zadevajo reševanje na morju in preprečevanje onesnaževanja morja. Ko gre za italijanskega državljana, ki izgine v morju, nas kolegi iz Kopra ali iz hrvaških luških kapitanij avtomatično pokličejo. Kar se pa tiče morebitnega izlitja škodljivih snovi v morje, ki bi lahko povzročilo onesnaženje, sodelujemo na področju izobraževanja. Novembra letos se bomo vsi skupaj srečali v Tržaškem zalivu, kjer bomo imeli tudi vaje in v prakso prenesli to, kar smo se naučili na tečajih.

Trst doživlja renesanso na področju ladijskega potniškega prometa. Kako se je s porastom števila prihodov plavajočih hotelov spremenilo vaše delo ?

Količina dela je v nasprotju z nekaj leti nazaj bistveno večja. A delo lahko programiramo, saj že leto prej točno vemo, koliko ladij bo priplulo v Trst. Vsako ladjo, ki pripluje v Tržaški zaliv, do pomola pospremijo naša plovila. Tako kot na letališču vidimo spremljevalna vozila, ki skrbijo za varnost potnikov in letal, tako na morju plovila skrbijo za varnost vseh udeležencev ladijskega prometa.

Koliko ljudi skrbi za spremstvo potniške ladje?

Za vsako ladjo potrebujemo štiri ali pet ljudi. Ti skrbijo za vplutje in izplutje ladij. Letos sem uvedel tudi novost. Ker so prihodi velikank postali redni, sem odredil, da mora prihod ladje in njeno manevriranje nadzirati posadka z večjega motornega čolna. Iz osebnih izkušenj lahko povem, da potniška ladja lahko predstavlja nevarnost za rekreativce na morju. Naša posadka ob plutju potniške ladje proti Velikemu trgu tako skrbi, da se nihče ne nahaja v njeni bližini.

