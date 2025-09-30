Potopili so se v slovenščino in utrdili prijateljske vezi

Enotedenska učna izkušnja v Ljubljani je bila za 29 učencev prvega letnika prvostopenjske šole Simona Gregorčica iz Doline izjemna. Pa ne le iz izobraževalnega vidika, saj so osvojili ogromno znanja in utrdili slovenski jezik, pač pa tudi iz življenjskega, saj so se domov vrnili bolj povezani, bolj prijatelji.

Skupina učencev dveh prvih razredov se je v spremstvu profesoric slovenščine, zgodovine in zemljepisa Sanje Širec in matematike oz. naravoslovja Petre Kobau že teden po začetku pouka udeležila prvega jezikovnega tedna v slovenski prestolnici. Med 15. in 19. septembrom so mladi imeli priložnost, da so se dejansko potopili v slovensko stvarnost, kjer so lahko slišali in komunicirali izključno v slovenskem jeziku.

To je bil tudi cilj projekta, ki sta si ga zamislili ravnateljica Večstopenjske šole Josipa Pangerca Lučka Križmančič in dolinska občinska odbornica za šolstvo Alenka Vazzi - mladim ponuditi dodatno orodje za izboljšanje jezikovnih kompetenc, za bogatenje jezikovnega znanja, za vadbo sproščenega pogovora in nenazadnje za prve korake na poti samostojnosti.