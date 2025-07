V dvorani Leonor Fini v Skladišču 26 Starega pristanišča bodo jutri ob 17. uri odprli razstavo Il segno del tempo (Znak časa) ob 65. obletnici delovanja grafične šole Scuola libera dell’acquaforte, ki deluje v okviru Ljudske univerze v Trstu. Pravo potovanje po grafikah, med tradicijo in eksperimentalno umetnostjo, bo uvedel Franc Vecchiet.

Svobodna umetniška šola je nastala leta 1960 na pobudo Carla Sbisaja, tržaškega slikarja in kiparja, in nadaljevala svoje delovanje po zaslugi njegove žene Mirelle Schott Sbisà ter drugih umetnikov. S strastjo do grafike si šola že več kot šest desetletij prizadeva za promocijo in rast likovne umetnosti v Trstu. Šolo trenutno vodi Vecchiet, ki sledi načelom svojih predhodnikov: umetnikom dopušča prosto eksperimentiranje in nudi izobraževanje, šola pa je že poznana kot tradicionalna organizacija, ki sledi načelom vključevanja. Sprejema namreč umetnike z vseh koncev in vseh starosti.

V letih delovanja je šola večkrat prenovila svoje smernice in način delovanja. Čeprav je obdržala fokus na klasičnih tehnikah grafike, na primer jedkanici, linorezu, lesorezu in suhi igli, je v svoj krog sprejela tudi sodobnejše umetniške oblike ustvarjanja in podprla mlajše generacije ustvarjalcev.

Razstavo sestavlja 77 grafičnih del, ki ponazarjajo časovni razvoj grafičnih tehnik. Na ogled bodo tudi katalogi oziroma knjige 42 umetnikov, ki so sodelovali pri dejavnostih šole. Razstavo prireja Ljudska univerza v sodelovanju s tržaško občino in podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine. Na ogled bo od sobote do 24. avgusta, ob četrtkih in petkih med 10. in 13. uro ter med 17. in 20. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa med 10. in 20. uro. Na voljo bosta dva vodena ogleda: obiskovalce bo 9. in 23. avgusta ob 18. uri med umetnine pospremila prof. Paola Estori. Vstop je prost.