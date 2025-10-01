Potovanje v multikulturno dušo Trsta

V knjigarni Ubik si že tri leta prizadevajo, da bi vsakomur pomagali pri spoznavanju narodnostnega, kulturnega, jezikovnega in verskega bogastva, ki ga premore Trst. Niz Trieste - Incroci letterari ponuja od 6. oktobra do pomladnih dni srečanja, ki bodo udeležence pospremila na potovanje v multikulturno dušo mesta, med zgodbe, okuse in vonjave, ki odpirajo nova in nova vrata.

Čisto posebni vodniki

Ob slovenski narodni skupnosti, ki ima skorajda poglavitni prostor s srečanji Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja, ki jih koordinira Elena Cerkvenič v sodelovanju z literarnim kritikom Miranom Košuto, so tu še Grki, Srbi, Hrvati, Albanci, Bosanci in drugi. Rdeča nit letošnjih srečanj so kraji avtorjev, ki jih bodo udeleženci spoznavali v družbi posebnih vodičev, in sicer avtorjev, literarnih kritikov, novinarjev in blogerjev, ki bodo pripovedovali o duši krajev, o njihovih skrivnostih in čarih, o vsakdanjem življenju s svojimi svetlimi in temnimi platmi.

Led bomo razbili Slovenci. V sklopu Barcolane bo ponedeljek, 6. oktobra, ob 18. uri posvečen Brunu Volpiju Lisjaku in njegovi knjigi Ruska flota dve leti v Trstu oz. zamolčani zgodovini Trsta 1808-1810, ki se bralcu prikaže skozi oči ruskega oficirja kot razvijajoče se mesto. O njem bo spregovoril ladijski inženir in predsednik Ribiškega muzeja v Križu Franco Cossutta.