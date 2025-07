»Potrebni pomoči naj se tu počutijo kot doma«

Ob zatočišču Spazio 11 v Ulici Udine, ki so ga odprli februarja letos, da bi predvsem v mrzlih zimskim mesecih zagotovili streho nad glavo ljudem v stiski in pribežnikom, bo deloval tudi večnamenski prostor z zdravniško ambulanto. Tu bodo humanitarci društva Donk ponujali še psihološko pomoč in socialno-zdravstveno usmerjanje. Skupnostni center, ki so ga včeraj odprli ob prisotnosti predsednika Stefana Bardarija, so poimenovali Dom Donk (Casa Donk), saj želijo, da bi deloval kot kraj sprejema in topline. Njegovo odprtje so omogočili društvo Beneficentia Stiftung, dobrodelni sklad Intesa San Paolo, Fundacija CRTrieste, valdeška cerkev in Fundacija Pietro Pittini.

V njem možna tudi prenočitev

»Potrebovali smo primeren kraj za vse svoje dejavnosti. Lokacija je odlična, v isti ulici deluje dnevni center, od nočnega zatočišča pa nas ločujejo le vrata. Obenem smo v bližini Trga Libertà, kjer se zbirajo migranti,« je Bardari dejal na odprtju, ki so se ga udeležili tudi tržaški škof Enrico Trevisi, predstavnik Agencije OZN za begunce UNHCR Matteo Valentinuz in arhitekta studia TAMassociati, ki se ukvarja s socialno gradnjo, Raul Pantaleo ter Laura Candelpergher.

Na območju FJK le 12 odstotkov vseh oseb v stiski prejema ustrezno zdravniško oskrbo, stanje pa je odvisno tudi od podražitve zdravil in zdravstvenih storitev. V zadnjem letu je Donkova ekipa zdravnikov, psihologov in zdravstvenih tehnikov - ta šteje več kot 80 prostovoljcev - opravila več kot štiri tisoč brezplačnih zdravstvenih pregledov. Od leta 2012, ko je Donk začel delovati v Trstu, so jih opravili več kot 40 tisoč.