Potrebovali bi vsaj še 4000 neprofitnih stanovanj

Sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) so tudi za tržaški zavod za neprofitno gradnjo Ater bila prava mana z nebes. Z dodeljenimi 35,2 milijona evrov je namreč prišlo do novih gradenj, prenov in preoblikovanj. Uredili so oziroma še bodo 393 bivalnih enot v tridesetih stavbah in stanovanjskih kompleksih.

Javno podjetje Ater dodeli povprečno 200 do 220 bivalnih enot na leto, a na Tržaškem povpraševanje iz leta v leto narašča, saj polagoma narašča število družin, ki živijo pod pragom revščine. Tudi najemnine zasebnih stanovanj so iz leta v leto višje in za marsikoga nedostopne. Zavod je, kot smo obširno poročali, objavil nov razpis. Februarja 2026 bo nastal nov prednostni seznam, na katerem bo, po predvidevanjih, pristalo najmanj 3100 upravičencev, podobno kot leta 2019, ko se je na razpis odzvalo 5273 prosilcev. Od takrat so 813 prosilcem dodelili bivalno enoto in tako ugodili 26 odstotkom upravičencev (3127). Tem gre sicer pripisati še dodeljena stanovanja iz prednostnega seznama, ki je nastal na podlagi razpisa iz leta 2017.V

Veliko je praznih stanovanj

Glede na oddane vloge bi na Tržaškem potrebovali najmanj 4000 neprofitnih bivališč več. Ater sicer dela na tem, da bi bila storitev, ki jo ponuja, učinkovitejša. Veliko je praznih stanovanj, ki jih ima v lasti, a potrebna so temeljite prenove.

Največja novogradnja nastaja na Greti, med ulicami Gemona, Cormons in Gradisca. V njej bo 86 bivalnih enot, udobno urejenih in tehnološko naprednih, obljubljajo pri Ater. Sprejela bodo lahko do 250 ljudi iz prednostnega seznama, za katerega je v teku razpis.