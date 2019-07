Povojna politična dejavnost Slovencev v Italiji v zborniku

Ravno na dan, ko je politični delavec Mirko Špacapan izgubil bitko proti neizprosni bolezni - bilo je 23. novembra 2007 -, je bil napovedan seminar o obnovitvi političnega nastopanja Slovencev v Italiji. Kljub žalostni novici, ki je pretresla širšo javnost, so se takrat organizatorji odločili, da seminar vseeno izpeljejo, je danes na novinarski konferenci v sinji dvorani palače deželnega sveta ob izidu publikacije pojasnil njen urednik Ivo Jevnikar. Prisotne sta pozdravila tudi deželni svetnik Igor Gabrovec in Peter Močnik, predstavnik krožka Virgil Šček. Izmed osmih referatov, ki so bili takrat predstavljeni na seminarju, je v zborniku objavljenih sedem, je povedal Jevnikar in dodal, da zbornik posvečajo spominu na Mirka Špacapana. Referate so prispevali Peter Černic, Viljem Černo, Erik Dolhar, Ivo Jevnikar, Nina Lončar, Raoul Pupo in Nevenka Troha.