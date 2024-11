Povojni Trst skozi oči Maria Magajne

»Mario Magajna je edini tržaški fotograf, ki je dokumentiral prva leta po drugi svetovni vojni, v arhivih mestne fototeke nimajo shranjenih tovrstnih fotografij,« pravi Massimiliano Schiozzi, ki je z Vincenzom Luongom postavil najnovejšo razstavo Magajnovih fotografij z naslovom La Trieste dello Scorpione. Društvo Cizerouno jo je v razstavnem prostoru Cavò v Trstu postavilo v sklopu širšega projekta Varcare la frontiera v sodelovanju z NŠK in drugimi mestnimi ustanovami ter društvi, bo na ogled vsaj do 21. decembra, in sicer od četrtka do sobote med 17. in 19. uro.

Po eni strani je poklon Magajnovim črno-belim posnetkom, po drugi pa izsek nekega točno definiranega časa. Gre za leta, ko je v Trstu delovala umetniška galerija Scorpione. Stene pokriva 60 fotografij v značilnem Magajnovem kvadratnem formatu. Vse so nastale med letoma 1945, ko je Magajna začel delati za Primorski dnevnik, in 1952, ko je galerija Scorpione zaprla vrata. Fotografije pripovedujejo o pouličnih demonstracijah ali prvi komemoraciji v Rižarni, predstavljajo kraje, kjer je domovala Zavezniška vojaška uprava, predvsem pa nudijo izsek iz takratnega življenja.

Med razstavljenimi fotografijami so tudi nekatere iz galerije Scorpione, v kateri so redno razstavljali slovenski umetniki (Cesar, Černigoj, Spacal in številni drugi), saj je bil ravno Lojze Spacal tudi med njenimi upravitelji. Med številnimi likovnimi umetniki pa je kot edini fotograf tu leta 1951 razstavljal Mario Magajna.

