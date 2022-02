Povzročil nesrečo in zbežal

Pred tednom dni je na križišču med ulicama Donadoni in Matteotti tovornjak izsil prednost in tako močno poškodoval Opel Merivo (voznica se ni poškodovala). Voznik tovornjaka pa se pri tem ni ustavil in je mirno nadaljeval svojo pot.

Lokalna policija je imela velike težave pri preiskavi, saj si ni noben očividec zapomnil registrske tablice, v bližini pa ni bilo niti občinskih kamer, ki bi posnele kamion. Našli so video privatne videokamere, preko katere pa niso mogli razbrati registrske tablice in modela kamiona. Vozilo so lahko izsledili po zaslugi nenatančnih oblik, ki so bile narisane na njem in so spominjale na podoben kamion, ki je bil pred kratkim vpleten v prometno nesrečo in je last nekega lokalnega društva. Društvo je preiskovalce napotilo do podjetja, ki je uporabljalo njihov kamion. Ta je bil poškodovan na način, da se je skladal s trkom v Merivo.

Mladi voznik, letnik 2002, je priznal krivdo in dobil kazen za beg in izsiljeno prednost. Dali so mu 469 evrov kazni, poleg tega pa so mu odšteli 15 točk od vozniškega dovoljenja (ker je mladi voznik).