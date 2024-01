Požar v silosu, a brez hujših posledic

V noči s ponedeljka na torek je v silosu izbruhnil manjši požar, zaradi katerega so morali intervenirati gasilci in policija. Slednja je prejela sporočilo o požaru, prišla takoj na kraj dogodka, saj so policijske patrulje pogosto na tistem območju, nato pa poklicala gasilce, ki so požar pogasili. Ta sicer ni imel hujših posledic, do požara je prišlo, ker so si migranti zanetili ogenj, da bi se pogreli, je pa dokaz, da lahko situacija v silosu vsak čas uide izpod nadzora in povzroči tragedijo.

Zdaj Trst kritičen do oblasti

Da je treba ukrepati takoj, še preden pride do tragedije, so včeraj poudarili iz gibanja Zdaj Trst. Mestna svetnica Giorgia Kakovic je tako zapisala, da je novica o požaru, ki se je k sreči končal brez žrtev, resna. »Je dokaz, da v degradirani stavbi migranti ne samo, da zmrzujejo, ampak tudi tvegajo svoja življenja. Če bo naslednjič prišlo do požara večjih razsežnosti, bi lahko bila varnost ljudi notri in tudi tistih, ki so v neposredni okolici, močno ogrožena,« je dejala mestna svetnica, ki je ob tem še pristavila, da bi lahko v tem trenutku, ko se je število migrantov v silosu zmanjšalo, ustrezno ukrepali.

Kvestor Pietro Ostuni ni želel komentirati požara v silosu in niti problematike, ki je povezana z migranti.