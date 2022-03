Poziv občanom, naj vsakič prijavijo smrad

Smrad na dolinskem koncu je bil pred tednom dni tema srečanja v deželnih pisarnah v Ul. Carducci pred tednom dni. Ob tisti priložnosti je generalni direktor družbe Siot Alessio Lilli spregovoril glede ukrepov za omejitev smrdljivih izpustov, ki jih izvajajo, in sporočil, da je poleg trenutnega razprševanja z vodo v poskusni fazi tudi razprševanje rezervoarjev z rastlinskimi, nestrupenimi in neškodljivimi olji. Tako tehniko so namreč že uspešno uporabljali pri družbi Eni, za natančne izsledke in statistike pa bo potrebno počakati leto dni.

Za pridobitev dodatnih podatkov, ki bi lahko koristili ocenjevanju smradu, bo na občinski spletni strani vsakomur na voljo povezava na spletno stran Deželne agencije za varstvo okolja (Arpa) za prijavo smradu.

Občina Dolina poziva vse občane, naj izkoristijo sistem, s katerim je mogoče na preprost in učinkovit način pravočasno prijaviti katerikoli pojav smradu. Le s prijavami motečih vonjav bo mogoče objektivno sestaviti podatkovne zbirke, ki bodo predstavljale pomembno orodje pri izboljšanju krajevnih okoljskih razmer.