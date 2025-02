Poziv paritetnemu odboru, naj se zavzame za slovenščino v javni upravi

Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta je v preteklih dneh naslovila pismo na paritetni odbor, ki je pristojen za spoštovanje in udejanjanje določil iz zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, s prošnjo, naj občanom na Krasu zagotovi to, kar predvidevajo zakonski predpisi. V pismu je poudarila, da se Občina Trst v letu 2025 ni vključila v deželno mrežo za uporabo slovenskega jezika v javni upravi in je s tem ukinila delovanje dveh uradov, ki sta ponujala storitve v slovenskem jeziku.

Poleg tega se v drugem rajonskem svetu borijo s pomanjkanjem tajništva, ki jim je zagotavljal tudi prevajalsko službo. Oba rajonska sveta, ki delujeta na Krasu (prvi in drugi okraj tržaške občine), sta doslej računala na tajniško osebje s poznavanjem slovenskega jezika, ki jim je zagotavljalo tudi prevajalsko službo, kot predvideva zakon 38/2001. Občina Trst brez vsakršnega obvestila dvema tajnicama ni podaljšala pogodbe za leto 2025. Obe sta obvladali tudi slovenski jezik.

»Trenutno je torej drugi rajonski svet brez tajniškega osebja, kar pa je še hujše, prisotnost tolmača oz. prevajalca na sejah sveta nam ni vedno zagotovljena,« je še zapisala.