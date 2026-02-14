Poziv za pomoč ženskam v Gazi

V Gazi primanjkuje vsega – hrane, vode, zdravil, varnosti. Obstajajo pa tudi stiske, o katerih skoraj ne govorimo, ker si jih v svojem udobnem vsakdanu komaj znamo predstavljati. Ena izmed teh je pomanjkanje najosnovnejših higienskih potrebščin, ki so za ženske enkrat mesečno tako zelo potrebne. V 21. stoletju, v naprednem svetu, kjer vlada vsaj navidezna blaginja, se ženske in dekleta v Gazi soočajo z realnostjo, v kateri nimajo na voljo niti higienskih vložkov. Nekaj, kar je za večino izmed nas samoumevno, je zanje postalo neuresničljiva želja.

Pod oseben apel za pomoč ženskam in dekletom v Gazi se je podpisala Odinea Zupin iz Trsta, ki Palestino dobro pozna. »Palestinsko situacijo sem začela podrobneje spoznavati, ko sem leta 1991 obiskala Palestino ob veliki noči. Ko enkrat spoznaš Palestino in Palestince, te želja, da jim pomagaš, ne zapusti več. Tistega leta je bilo ustanovljeno nacionalno združenje Salaam ragazzi dell’Ulivo (Salaam otroci oljke) in jaz sem bila prva članica v Trstu. Do danes nisem nikoli prekinila stikov s palestinskimi prijatelji, od 8. oktobra 2023 pa sem obupana,« je zaupala.

Od začetka zadnje eskalacije nasilja je na vse možne načine poskušala pomagati ljudem in gibanjem, ki delujejo v Gazi in na zasedenih ozemljih. Sporočilo, ki ga je nazadnje prejela od mlade prijateljice iz vasice Taybeh, jo je še globlje pretreslo. »Napisala mi je, da je ena njihovih želja najti način, kako ustaviti ženski ciklus v času tega nečloveškega konflikta. Dekleta in ženske so obupane, ker nimajo na voljo niti vložkov, niti povojev, niti krp, niti vode za osnovno higieno.« Nimajo možnosti, da bi poskrbele zase. Vojna jim je odvzela dostojanstvo.

»Če sem bila prej obupana, sem zdaj tudi jezna – na tiste, ki gledajo, ne da bi kaj storili, da se kaj takega ne zgodi ...« je v preprostem in nujnem apelu napisala Zupin.

Ko bi kdo rad prispeval k nakupu vsaj manjše količine higienskih vložkov za ženske v Gazi, se lahko oglasi pri gospe Odinei (0039 348 0039188). Vsak prispevek šteje – finančna sredstva bodo brez dvoma prišla v prave roke, tja, kjer gre za preživetje, zdravje in osnovno človeško dostojanstvo.