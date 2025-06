Pozivi proti ukinitvi slovenskega oddelka vrtca v Dijaškem domu

Pristojni tržaški občinski odbornik Maurizio De Blasio je za Primorski dnevnik zagotovil, da bodo delovanje ene izmed dveh sekcij slovenskega otroškega vrtca Oblak Niko v Dijaškem domu v Trstu le začasno prekinili. »V tej odločitvi ni nič političnega, zadeva je tehnične, administrativne narave,« je zagotovil.

Dodal je še, da je na Tržaškem skoraj 60 javnih vrtcev, otrok pa vse manj, zato se posamični oddelki zapirajo. V zadnjih dveh letih so začasno zaprli devet italijanskih oddelkov. Ko bi bilo med šolskim letom vpisov dovolj, bi jih ponovno odprli, so nam zagotovili na Občini Trst.

»Okrnili že tako podhranjeno mrežo«

Generalni konzul republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc poudarja, da je manjšinsko šolstvo zaščiteno in da zanj ni mogoče uporabljati istih kriterijev kot za večinsko. Napovedal je, da bo pri županu Robertu Dipiazzi skušal doseči, da se sklep prekliče.

Ukrep so drugače obsodili tudi tržaški občinski svetniki Valentina Repini, Štefan Čok (oba Demokratska stranka) in Giorgia Kakovic (Zdaj Trst), saj dodatno slabi »že tako podhranjeno mrežo«. Zato so napovedali vložitev interpelacije z zahtevo po takojšnjem preklicu odločitve.