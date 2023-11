Pozor, goljufi uporabljajo policijske telefonske številke!

Policisti so v minulih tednih prejeli več opozoril občanov, da so jih neznanci poklicali s telefonskih številk, ki v resnici pripadajo uradom poštne policije iz FJK. Gre za goljufijo, ki jo je na prvi pogled težko prepoznati, opozarjajo. Storilci namreč uporabljajo telefonske centrale VoIP, ki so povečini v tujini, preko katerih uspejo klonirati telefonske številke. Goljufija se navadno začenja s klicem lažnega operaterja družbe Poste Italiane, ki se predstavlja kot uslužbenec varnostnega sistema ali preko SMS sporočila. Sogovornike opozarja o sumljivem dogajanju na osebnem tekočem računu, pri čemer jim svetuje, naj kliknejo na spletno povezavo, kamor je treba vnesti osebne podatke in geslo. Žrtve nato goljufi pokličejo z druge lažne telefonske številke, ki v resnici pripada policijskim uradom in si tako zagotovijo zaupanje sogovornikov. Opozarjajo jih pred hekerskim napadom in jim svetujejo, naj denar nemudoma prenesejo na drugi »varen« tekoči račun, pri čemer jim zagotavljajo, da jim ga bodo vrnili že naslednjega dne, ko bo varnost ponovno vzpostavljena.

Policisti pozivajo na previdnost in izpostavljajo dejstvo, da ljudi nikoli ne sprašujejo številke bančnih računov ali za osebne podatke za vstop v bančni račun ter opravila z denarjem. V primeru spornih klicev pa naj jih takoj pokličejo in preverijo, kdo je bil sogovornik.