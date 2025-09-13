Pozor, telefonski goljufi se izdajajo za karabinjerje!

V zadnjih tednih je prišlo do več poskusov telefonskih goljufij, pri katerih so se storilci izdajali za karabinjerje, opozarjajo karabinjerji, ki poudarjajo, da je v resnici šlo za goljufe. Sogovornikom so se predstavljali, da so visoki oficirji karabinjerjev, kot denimo poveljnik karabinjerjev v FJK Gabriele Vitagliano ali poveljnik tržaških karabinjerjev Gianluca Migliozzi. Žrtve goljufij so nagovarjali na whatsappu, pri čemer so, da bi bili prepričljivejši, uporabljali fotografiji obeh omenjenih visokih oficirjev, ki so jih nezakonito pridobili na spletu. V sporočilih so zahtevali denar ali so vabili žrtve na poveljstva, zato da bi odšle od doma in bi lahko nemoteno »počistili« njihova stanovanja ali ogoljufali posameznike, ki bi ostali doma.

Karabinjerji pozivajo k previdnosti in opozarjajo prejemnike podobnih klicev ali sporočil, naj goljufom ne nasedajo, pri čemer tudi sporočajo, da nikoli ne terjajo denarja. Za vsakršen dvom morebitne žrtve pozivajo, naj zavrtijo telefonsko številko 112 in vprašajo za pojasnila.