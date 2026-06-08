Pozor, tramvaj se vrača v Trst

V prihodnjih dneh bo podjetje Trieste Trasporti začelo izvajati testne vožnje tramvaja med Trstom in Opčinami, tudi v odseku med tržaškima trgoma Casali in Dalmacije. Zato poziva prevoznik vse, ki so ilegalno parkirali avtomobile na trasi tramvajske proge v Ulici Martiri della Libertà, naj jih takoj premaknejo.

Testne vožnje naj bi se pričele v sredo, pred tem pa mora osebje pregledati progo. Glede na to, da velja stroga prepoved parkiranja na tramvajskih tračnicah, preti vsem, ki so pustili vozilo v tem odseku, slana globa ali odvoz avta.