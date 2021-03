Požrešna rebrača v Tržaškem zalivu

Tržaški zaliv je gosto naseljen z najrazličnejšimi živalskimi morskimi vrstami, ki sobivajo v globinah. Kot na kopnem pa se včasih tudi v morju pojavijo nezaželeni gostje, ki bolj ali manj kalijo mir in ravnovesje okolja. Gre za tujerodne invazivne vrste, ki se prilagodijo novemu okolju. Nekatere izmed njih so lahko zelo škodljive. Pred približno 40 leti se je ob tržaško obalo naselila japonska ostriga. Druga znana tujerodna vrsta je modra rakovica.

Nazadnje pa se je do skrajnega severnega Jadrana prikradlo prozorno bitje z vzdolžnimi rebri iz sprijetih migetalk Mnemiopsis leidyi, bolje poznano z imenom rebrača. »Rebrača je doma na vzhodnih ameriških obalah. Gre za zelo odporno vrsto, ki se prilagodi temperaturam in slanosti vode. Je hermafrodit in se veliko razmnožuje,« je za Primorski dnevnik pojasnil morski biolog Vinko Bandelj, zaposlen pri Nacionalnem inštitutu za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko v Trstu.

Rebrača, ki je požrešna žival in se hrani v glavnem s planktonom, se je na našem koncu prvič pojavila v osemdesetih letih, ko je v Črnem morju popolnoma uničila populacijo sardonov in postavila na kolena tamkajšnji ribolov. »Šele po desetih letih se je ponovno vzpostavilo ravnovesje med vrstami. Dvomim, da bodo izginile. Tu se bodo udomačile. Človek lahko le nadzoruje stanje, poskusi regulirati populacijo in s tem omejiti škodo, ki jo tako invazivna vrsta povzroča,« ugotavlja Bandelj.