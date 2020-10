Praprot in vitovska, nerazdružljiva celota

Sloves priznane avtohtone sorte belega vina s Krasa, kraške zlate kraljice – vitovske ne pozna meja, saj dosega na različnih tekmovanjih po svetu odlične rezultate in vzbuja vse več zanimanja tako med proizvajalci kot med kupci samimi. Želja po zaščiti njenega porekla in pravzaprav zaščiti kraškega območja, kjer jo vztrajni vinarji vneto gojijo, je zato upravičena, saj si nihče ne želi, da bi se ponovila »zgodba«, ki je doletela vino tokaj, na primer.

O zaščiti vitovske je resnici na ljubo govor že več let, na devinsko-nabrežinskem obzorju pa se, kaže, le nekaj svita. »Zamisel “se kuha” že nekaj tednov. Občinski upravitelji smo se srečali s predstavniki Vaške skupnosti Praprot, zastopniki vaščanov, Konzorcija kraških vin DOC, Društva vinogradnikov s Krasa in LAS Kras ter skušali ugotoviti, katera bi bila najbolj smotrna pot do zaščite,« je za Primorski dnevnik povedal devinsko-nabrežinski odbornik za kmetijstvo in politike Krasa Massimo Romita. Preučili so v glavnem dve poti – prva je predvidevala preimenovanje vasi Praprot v Praprot vitovske, ki pa je takoj propadla, saj so občani opozorili, da ima vas tako ime že 700 let in ga nikakor ne gre spreminjati.

»Veliko primernejša se je zato nedvomno zdela druga pot, s katero so se večinoma vsi strinjali. Slednja predvideva dosego označbe Indicazione geografica tipica (IGT oz. poseben geografski zaščitni znak) za vas Praprot, kot območje, kjer se proizvaja vitovsko in čim prejšnjo namestitev rjavih turističnih tabel ob vhodih v vas. Table smo predstavili že pred dvema letoma in dejansko vabijo v Praprot, vas vitovske.«