Prašičja kuga je pred vrati

Če bo prišla do nas ali ne – nanjo je treba biti v vsakem primeru pripravljeni. Afriška prašičja kuga se je pred tednom dni prvič (če izvzamemo Sardinijo) pojavila na italijanskih tleh in se naglih korakov širi. Potem ko so okužbo potrdili pri nekaj poginulih divjih prašičih v Piemontu in Liguriji (podobna žarišča beležijo v Nemčiji, Belgiji in nekaterih državah vzhodne Evrope – Poljski, Slovaški, Romuniji, Srbiji in Madžarski), se italijanska vlada pripravlja na sprejemanje nujnih ukrepov za njeno preprečevanje oz. zgodnje odkrivanje. Posebna medministrska delovna skupina, ki jo sestavljajo ministra za kmetijske in okoljske oz. zdravstvene politike ter zastopniki prizadetih dežel, so v petek sprejeli uredbo, da bi ustavili širjenje virusa s prepovedjo lova, razen tistega na divje prašiče seveda na okuženem območju na Apeninih.

Že res, da nista Piemont in Ligurija za vogalom, vendar glede na hitro širjenje okužb in predvsem na nepregledno število divjih prašičev, lahko ta nadloga potrka tudi na naša vrata, meni predsednik Kmečke zveze Franc Fabec. »Italija nasploh ima velike probleme s številom divjih prašičev, ki se danes spuščajo celo na mestne ulice, kot se dogaja v Milanu ali v Rimu. Glede na to, da jih je vse več, se kuga širi, prav gotovo, če bi jih bilo manj, bi bil prenos težji.«