Prav vse o študiju v Sloveniji

Izbira, kje in na kateri fakulteti bo posameznik po zaključku višješolske poti nadaljeval s študijem, je povsem osebna. Za to pa potrebuje čim več preverjenih informacij. Pri Klubu zamejskih študentov (KZŠ) se že več let trudijo, da slovenskim dijakom v Italiji celostno predstavijo študij v Sloveniji, njegove pasti in predvsem dobre plati. Letos so tradicionalni Dan odprtih vrat organizirali v tržaškem Narodnem domu, kjer se je zbralo veliko maturantov s Tržaškega in Goriškega, za katere je KZŠ poskrbel tudi avtobusni prevoz. »Ponosna sem, da nam je letos uspelo organizirati dogodek prav tu, v bogato simbolnem kraju, priči slovenske tisočletne prisotnosti v Trstu. Pomembno se nam zdi, da se slovenska društva, predvsem pa mladi Slovenci že zdaj srečujemo v tej stavbi,« je uvodoma izpostavila predsednica kluba Tina Hussu.

Predstavnici vpisnih služb Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani Tanja Sanabor in Tanja Žužek sta predstavili vpisni postopek za slovenske univerze. Razpis za vpis je bil objavljen 1. februarja, dijaki si tako lahko že sedaj pogledajo, koliko vpisnih mest ima študijski program, na katerega se nameravajo vpisati, in druge pomembne informacije. Informativni dnevi bodo na vseh fakultetah 16. in 17. februarja. Prvi rok za vpis bo odprt od 20. februarja do 20. marca, bodoči študenti pa se morajo prijaviti preko spletnega portala eVŠ.

KZŠ-jevci so ob koncu prvega dela v sproščenem pogovoru bodočim študentom predstavili prednosti študija v Sloveniji.

Dijake je pozdravila tudi Breda Zalašček iz Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je izpostavila, da so na uradu seznanjeni s težavami, do katerih prihaja zaradi (ne)priznavanja študijskih nazivov. »Da bi rešili te težave sodelujemo z ministrstvom za šolstvo,» je dejala. Dijake je pozdravila tudi pedagoška svetovalka Lara Pižent.

O težavah s priznavanjem je spregovorila tudi podpredsednica KZŠ Jasna Tomsic, saj se tudi v klubu zavedajo te problematike. »Veseli nas, da se predstavniki manjšine in politični odločevalci sedaj zavedajo resnosti problema in da se stvari premikajo v pravo smer,« je dejala. V klubu se jim zdi pomembno, da gredo Slovenci iz Italije študirati v Slovenijo, ker tako tudi izpopolnijo svoje znanje jezika.