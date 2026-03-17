Pravilnik uvaja nadzornike sosesk in prepoveduje sprehajanje v kopalkah

V Trstu bomo po novem lahko imeli nadzornike sosesk, ki bodo aktivno bedeli nad varnostjo in redom v mestnih četrtih. V kopalkah ali brez majice se ne bo mogoče sprehajati po mestu, in niti na neobalnem pasu Barkovelj, v zgodovino pa odhajajo tudi majhne škatlice za shranjevanje ključev, ki so v zadnjih letih turistom služile za samostojno prijavo.

V mestnem svetu so sinoči odobrili spremembe pravilnika lokalne policije, s katerimi želi občina posodobiti pravila za sobivanje v mestu ter hkrati okrepiti vlogo občanov pri skrbi za varnost in urejenost javnega prostora. Predlagane spremembe je predstavila pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavardo, ki je poudarila, da je namen posodobitve pravilnika prilagoditi obstoječa pravila spremembam v mestu in novim potrebam širše skupnosti. Veljavni pravilnik je iz leta 2017, delno je bil nato spremenjen leta 2018 in leta 2023. Po besedah odbornice mora biti tak dokument dinamičen in prilagodljiv, saj mora slediti razvoju mesta in spremembam.

Ena izmed pomembnejših novosti je ravno uvedba možnosti sistema tako imenovanega nadzora soseske. Gre za obliko aktivnega državljanstva, pri kateri se lahko v projekt vključijo prostovoljni prebivalci posameznih območij, je razložila de Gavardo. Ob tem je še dodala, da bodo ti nadzorniki delovali kot nekakšni opazovalci v lokalni skupnosti, opozarjali bodo na morebitne težave in prispevali informacije pristojnim službam.

Prav ta predlog je sprožil razpravo, v kateri je sodelovala predvsem levosredinska opozicija, ki med drugim ocenjuje, da so določene rešitve paradoksalne, saj mestna vlada predlaga, da prebivalci nadzorujejo svojo okolico, medtem ko bi morala biti osnovna naloga zagotavljanja varnosti v rokah policije.