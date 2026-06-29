Pravljice pod senčnikom pričakujejo mlade obiskovalce

Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice tudi letos prireja pravljične urice v Sesljanskem zalivu. Pravljice pod senčnikom bodo mlade poslušalce pričakale na plaži Castelreggio vsak petek v juliju ob 10.30 na običajnem mestu pri bivšem glavnem vhodu na kopališče. Pripovedovanju bo vsakič sledila krajša kreativna delavnica, primerna za otroke od 3. leta starosti. Na plaži bosta omogočena tako izposoja kot vračilo knjižničnega gradiva (vsak petek od 9. do 12. ure).

Srečanja bodo potekala 3., 10., 17., 24. in 31. julija. Tudi tokratna izvedba pravljičnih uric na plaži poteka pod pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina in s podporo upravljalcev plaže. Led bo v petek prebila kamišibajkarka Katerina Ferletič s pravljico Princeska na zrnu graha. Zgodbo je napisal svetovno znani pravljičar Hans Christian Andersen, za izvedbo v obliki kamišibaja pa je ilustracije izdelal Igor Cvetko, sicer pionir te japonske umetnosti v Sloveniji.

V nadaljevanju bodo urice na plaži popestrili še glasbenica Zinajda Kodrič, glasbena pedagoginja Valentina Pieri v paru z amatersko gledališko igralko Melito Malalan, profesorica slovenščine in gledališka pedagoginja Julija Berdon ter gledališka in televizijska igralka Lara Komar.

Iz knjižnice naprošajo organizirane skupine (na primer poletne centre), ki bi se rade udeležile posamičnih pravljičnih uric, da to predhodno sporočijo. Vse obiskovalce pa spominjajo, da je dostop do Sesljanskega zaliva mogoč tudi z avtobusom št. 70, ki starta izpred nabrežinske občine, ali s potniško ladjo Delfino Verde (z odhodi iz Trsta, Grljana, Devina in Tržiča). V primeru slabega vremena posamična pravljična urica odpade, kar bodo pravočasno objavili na družbenih omrežjih Oddelka za mlade bralce. Dodatne informacije sicer nudijo tudi na www.knjiznica.it, na telefonskih številkah 040 635629 ter 040 9896153 ali na elektronskem naslovu mladinskioddelek@knjiznica.it.

Razstava otroških izdelkov

V Oddelku za mlade bralce v Narodnem domu v Ulici Filzi so medtem do konca poletja na ogled zmagovalna likovna dela natečaja, ki ga je ob mednarodnem dnevu knjig za otroke organiziralo društvo Jaka Štoka. Zmagovalce natečaja, otroke iz slovenskih vrtcev in osnovnih šol, so razglasili na dogodku Dan pravljic, ki je 12. aprila na Prosek pripeljal razne pravljičarje in Pikija Jakoba, priljubljenega medvedka iz zgodb Kajetana Koviča. Razstava je na ogled med odprtjem knjižnice: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 13. ure, ob torkih in četrtkih od 9. do 18. ure.