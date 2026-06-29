V Trstu ena najbolj vročih noči od začetka meritev

V Trstu je bila današnja noč ena najbolj vročih, odkar obstajajo meritve, morda najbolj vroča. Živo srebro se je večji del noči zadrževalo na 30 in več stopinjah Celzija. Meteorološka opazovalnica dežele agencije za okolje Arpa je na pomolu Bandiera ob 22. uri namerila 30,5 stopinje Celzija (ob 63-odstotni relativni vlagi) in ob 4. uri zjutraj 30,2 stopinje Celzija (ob 50-odstotni relativni vlagi). Meteorološka postaja tržaškega navtičnega inštituta je ob 22. uri namerila 30,7 stopinje Celzija (ob 61-odstotni relativni vlagi), opolnoči natanko 30 stopinj Celzija (ob 51-odstotni relativni vlagi) in ob 4. uri zjutraj 30,6 stopinje Celzija (ob 47-odstotni relativni vlagi). Na obeh lokacijah se je temperatura le občasno in za kratek čas spustila rahlo pod 30 stopinj Celzija.

Zjutraj je zapihala šibka burjica, pri čemer so se temperature že ob zori naglo dvigovale. Ob 10. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na pomolu Bandiera namerila že 33,6 stopinje Celzija, meteorološka postaja tržaškega navtičnega inštituta pa 34,8 stopinje Celzija.

Od danes do vključno srede bo sončno in zelo vroče. V sredo zvečer bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta in bo vročina popustila.