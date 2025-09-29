Ponedeljek, 29 september 2025
Pravljične urice se vračajo z vesoljčkom brez goriva

Prvo srečanje bo na vrsti jutri, snidenja se bodo nadaljevala do decembra

Trst
29. sep. 2025 | 15:06
    Pravljična urica v Oddelku za mlade bralce NŠK (FOTODAMJ@N)
Pri Narodni in študijski knjižnici Trst oziroma v njenem oddelku za mlade bralce v Ulici Filzi je vse nared za novo sezono pravljičnih uric za najmlajše. Prvo srečanje v tržaškem Narodnem domu bo na sporedu jutri ob 17. uri, ponovitev pa bo v četrtek ob isti uri. Urice se bodo nadaljevale vse do decembra.

Prvič na vrsti kamišibaj

Gostja prvega srečanja z malimi knjižnimi molji bo učiteljica in pisateljica Janika Škerl. V japonski tehniki kamišibaja bo pripovedovala svojo pravljico Vesoljček brez goriva. Otroci bodo spoznali zgodbo malega vesoljčka, ki vsak večer zre v neskončno vesolje in si želi, da bi nekoč poletel med planete. Ko mu končno uspe vzleteti v svoji bleščeči raketi, pa obstane na Zemlji, ravno v času, ko se narava ogrne v zlato-rumene jesenske barve.

Torkove pravljice bodo vsakič ponovili tudi ob četrtkih, da se bo lahko pravljičnih srečanj udeležilo čim večje število malih in velikih obiskovalcev. Pripovedovanju bo vsakič sledila ustvarjalna delavnica, ki je, tako kot tudi samo branje, namenjena otrokom od 3. leta starosti dalje.

