Pravopis 8.0 bo prvi v digitalni dobi

Slovenski jezik je spet v fazi temeljite pravopisne prenove, saj nastaja t.i. Pravopis 8.0, prvi slovenski pravopis v digitalni dobi oziroma že osmi samostojni pravopisni priročnik, ki nastaja na spletu in bo nasledil Slovenski pravopis iz leta 2001. Zanj oz. za predlog novih pravopisnih pravil so poskrbeli sodelavci Pravopisne komisije pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti SAZU in njenega Znanstvenoraziskovalnega centra. Ker so pravila nazadnje nastala v osemdesetih letih in nekaj manjših popravkov dočakala v devetdesetih, so vplivi globalizacije, drugih pojavov sodobne informacijske družbe na jezik in njegovo rabo zahtevali temeljito materialno in vsebinsko osvežitev.

Od 3. decembra 2019 nastajajo posodobljena poglavja normativnih pravil, ki so bila v letih tudi podvržena javni razpravi (za zamudnike so v razpravi še ves februar). Vseh osem na novo zasnovanih poglavij Pravopisa 8.0 – štiri slovnična in štiri ožje pravopisna – je objavljenih kot zbirka na portalu Fran. Končno redakcijo bodo opravili v tem letu.

Na včerajšnjem srečanju na Oddelku za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje v Narodnem domu so sodelavke delovne skupine in uredništva za pripravo pravopisa Helena Dobrovoljc, Marta Kocjan Barle, Manca Černivec in Tina Lengar Verovnik zbranim pojasnile, da se je prenova pravopisa začela s pregledom kritik predhodnega pravopisa, zasnovana pa je problemsko, saj v središče postavlja uporabniške zadrege in prepoznava vrzeli v obstoječih pravilih. Pomembno vlogo je odigrala jezikovna svetovalnica, »delovni teren za jezikoslovce«, saj v njej uporabniki od leta 2012 postavljajo jezikovna vprašanja in dileme. Spletna izdaja bo neposredno povezana s slovarjem in tačas vključuje več kot 2300 zemljepisnih imen, 3400 osebnih imen, 300 stvarnih imen, 800 prebivalskih imen in 3000 pridevniških tvorjenk, smo slišali.