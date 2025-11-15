Praznična razsvetljava v Trstu letos še dražja in bogatejša

Te dni v Trstu že postavljajo in okrašujejo ulice z novoletnimi lučkami, katerih prižig je predviden konec novembra. Praznične luči bodo predvidoma prižgali 28. novembra, gorele pa bodo vse do 14. januarja, ko bodo pravoslavni verniki praznovali novo leto. Letos bo za praznično razsvetljavo in okrasitev z drevesi šlo malo manj kot 1,4 milijona evrov. Večina denarja bo prišla iz proračunske blagajne, 350 tisočakov pa bo prispevala energetska družba Edison Next, ki od lani v Trstu skrbi za javno in praznično razsvetljavo.

Podrobnosti letošnje okrasitve sta na današnji novinarski konferenci predstavila pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi in pristojni za mestne finance Everest Bertoli. Z njima so bili tudi predstavniki energetske družbe Edison Next. Kot je poudaril Rossi, bodo letos okrasitvi namenili polovico več denarja kot lani, to pa zato, ker meni, da je to dolgoročna investicija, saj s praznično okrasitvijo privabljajo turiste.

Letos bodo lansko okrasitev samo še nadgradili, je napovedal Rossi, praznični duh pa bodo ustvarili na veličasten in sijoč način. »Trst si kot mesto, ki beleži 1,5 milijona nočitev, zasluži skrbno izbran praznični videz. Uživali bomo ob harmonični kombinaciji tradicionalnih elementov, kot so smrekice, lučke in zvezde, ter modernih elementov,« je dejal Rossi, ki je obljubil okrasitev tudi na obrobju mesta. Skupno bodo postavili približno 700 svetlobnih elementov in okoli 100 smrek, ki jih bodo pripeljali iz hrvaških Križevcev. Te bodo postavili na različne konce mesta.

Obljubljajo še številne druge novosti.