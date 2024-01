Praznično v objemu orgelske glasbe in petja

V tržaški stolnici sv. Justa je Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst v nedeljo priredila tradicionalni božični koncert Jubilate Deo in Choro et Organo oz. slavite gospoda v zboru in orglami. Naslov koncerta je namigoval, da bodo ob petju protagonistke tudi orgle, pravzaprav štirje tržaški organisti, ki že desetletja neprekinjeno delujejo na naših korih.

Za prizadevanje in oporo

ZCPZ se je za neprecenljivo, umetniško in osebno prizadevanje v oporo cerkvenim pevcem, njihovi dejavnosti in poslanstvu zahvalila Hermanu Antoniču (60 let igra orgle v Devinu), Vinku Skerlavaju (50 let na Opčinah), Tamari Ražem Locatelli (40 let v Bazovici) in Tamari Cetin (40 let v Škednju). Slavljenci so kajpak tudi zaigrali - Ražem Locatelli in Skerlavaj sta zaigrala več skladb na velikih stolnih orglah Mascioni v sodelovanju s solisti (Milorom Vagninijem na trobenti in sopranistko Tamaro Stanese), medtem ko sta Cetin in Antonič sodelovala s spremljanjem oziroma dirigiranjem zadnje skladbe Sveta noč.

Slovensko-argentinski ritmi

Poleg orgelskih jubilantov so koncert oblikovali pevci Mešanega pevskega zbora Adoramus iz Logatca z zborovodjo Marjanom Grdadolnikom ter solisti in instrumentalisti na klaviaturi, tolkalih, harmoniki, kitari in čarangu. Orgelske točke so se skozi večer harmonično spajale z deli slovensko-argentinskega programa zbora Adoramus, s katerim je slednji decembra nastopil v Cankarjevem domu v Ljubljani. Čarobno južno-ameriško božično vzdušje je povsem navdušilo tudi tržaške poslušalce, ki so napolnili stolnico, kljub temu, da je bilo v nedeljo sočasno več zborovskih dogodkov, kar potrjuje priljubljenost tega koncerta, ki ga ZCPZ prireja od leta 1963.