Praznik pri Sv. Ivanu: »Krepat, ma ne molat!«

»Krepat, ma ne molat!« Tako je sobotno prireditev ob 80-letnici SKD Slavko Škamperle in 70-letnici odprtja Stadiona 1. maj sklenila predsednica prvega, Bogomila Kravos. V polni dvorani Stadiona 1. maj se je zahvalila izjemnim odbornikom in članom društva, brez vneme in požrtvovalnosti katerih, ne bi dosegli tako visoke starosti. »15. septembra 1945 so podpisali ustanovni akt društva Škamperle, 9. oktobra 1955 pa so slovesno odprli to večnamensko stavbo Stadiona 1. maj - prostor, ki je bil in je vedno odprt vsem, celo Dario Fo je tu nastopil leta 1973,« je spomnila.

Ob jubileju je nastal zgodovinski vodnik po Sv. Ivanu - po zaselkih, kontradah in kuortih z oznakami domovanja uglednih Svetoivančanov in nepremičnin v skupnem lastništvu. Prikupen na pogled in bogat v vsebini. Da bi vedeli kdo smo, da bo nekaj, kar bo ostalo in hkrati darilo skupnosti, v kateri društvo deluje, je povedal odbornik Goran Floridan, ki mu je bila poverjena koordinacija publikacije. Oblikovanju slednje - v treh barvah - se je posvetil Aleš Brce, ki ni želel, da bi bil klasičen vodnik, pač pa nekaj posebnega, ki se navdihuje po starih tiskovinah. S svojimi ilustracijami krajev in likov na podlagi fotografskih virov in domišljije jo je obogatila Jana Kalc, medtem ko je besedila prispevala poznavalka in raziskovalka Bogomila Kravos. »Vodnik je izraz soodgovornosti: ne smemo zavreči, kar je bistvo naše biti. Je kamenček k temu, da se zavedamo, kaj je tu bilo in koliko smo svojim prednikom dolžni.«

Sledil je smeh z dvojico Boris Devetak- Boris Kobal, ki sta po svoje proslavila okrogla jubileja.