Praznovali 191-letnico rojstva Franca Jožefa

»Kdo, iz habsburške rodbine, si je zamislil kraške osmice?« Tako se je glasilo eno izmed vprašanj t. i. kaiserkviza, ki so ga v sredo zvečer priredili na domačiji Milič v Zagradcu. Z igro z vprašanji so obiskovalce zabavali v okviru Kaiserfesta, praznika, ki so ga organizirali pri Miliču na 191-letnico rojstva cesarja Franca Jožefa. Večer je ponujal tudi manjši sejem, veliko glasbe in defile narodnih noš.

Stojnice so polnili kmečki proizvodi lokalnih pridelovalcev, pa tudi keramični izdelki, stari kovanci in drugi predmeti iz tržaške zgodovine. Priložnostno so prodajali tudi cesarsko vino in majčke s tržaško alabardo. Dogodek je spremljala glasba Pihalnega orkestra Ricmanje. Na sporedu večera se je vrstila tudi Noša Competition, in sicer defile in tekmovanje slovenskih in avstrijskih narodnih noš. Prihodnje leto pa bi radi pri Miliču dogodek razširili ter vključili tipična oblačila različnih kultur – grške, albanske in židovske.

Kaiserkviz je sestavljalo deset vprašanj o zgodovini Trsta in Avstro-ogrskega cesarstva, tako so udeleženci večera odkrili med drugim, da je kmetom na Krasu osemdnevno prodajo domačih pridelkov (odprtje osmic) prvi dovoljil Jožef II., in sicer v drugi polovici 18. stoletja.

Danes ob 18.18 pa bodo na domačiji odprli slikarsko razstavo Emme Maline Marinelli.