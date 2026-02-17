»Prebivalci Krasa so očitno obravnavani kot drugorazredni občani«

Komunalno podjetje AcegasApsAmga je v zvezi s predlogom rajonskega sveta za zahodni Kras, da bi na nekaterih turističnih lokacijah namestili vsem odprte in manjše koše za odpadke, izrazilo pripravljenost, da to stori. Vendar pod pogojem, da za to pridobijo soglasje tržaške občine. Tega pa ni bilo.

Po uvedbi novega sistema zbiranja odpadkov z zaklenjenimi zabojniki za odlaganje mešanih odpadkov, po mnenju rajonskih svetnikov obstaja tveganje, da bi zunanji obiskovalci smeti puščali kar na cesti, zato so na zadnjem srečanju z odgovornimi pri podjetju Acegas, konec januarja, predlagali namestitev smetnjakov na nekaterih turističnih lokacijah in razglednih točkah. Rajonski svet je nato predlog soglasno sprejel.

Ker so občinski uradi sklep zavrnili, je predsednik drugega rajonskega sveta Pavel Vidoni naslovil pismo na župana tržaške občine Roberta Dipiazzo in pristojnega odbornika Micheleja Babudra. Opozoril ju je, da prebivalci Krasa zahtevajo spoštovanje in posluh za dejanske potrebe območja. Z grenkobo pa ugotavlja, je zapisal, »da so očitno obravnavani kot drugorazredni občani«.