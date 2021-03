Precepljenost med zdravniki visoka, nižja med ostalimi

Delež cepljenih v tržaških bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah je izredno visok. Najvišji je pri zdravnikih, najnižji pa pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih. Med slednjimi je delež cepljenih celo nižji kot med administrativnim osebjem, ki dela z zdravstvu.

Precepljenost med zdravniki znaša v povprečju več kot 90 odstotkov, statistika med zdravstvenimi tehniki in medicinskimi sestrami pa se je ustavila pri 70 odstotkih. To pomeni, da se trije od desetih niso odločili za cepljenje. Zakaj določena kategorija zaposlenih v zdravstvu bolj zavrača cepljenje kot druga, si vodilni v zdravstvenem podjetju Asugi ne znajo razložiti, so pa povedali, da so se mnogi skeptiki v zadnjih tednih premislili in se naročili na cepljenje.

Generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana je dejal, da se je za cepljenje v tržaškem delu zdravstvenega podjetja odločilo okoli 2800 zaposlenih (od skupno 3700). Ob tem je tudi pristavil, da so pomisleki prisotni zlasti med zaposlenimi v zdravstveni negi.