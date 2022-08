Pred 15 leti oropal zakonca

Karabinjerji iz Nabrežine so s kolegi iz Bazovice med obmejnimi kontrolami prestregli 44-letnega romunskega državljana, ki je bil na begu. V zaporu mora prestati dve leti in šest mesecev kazni zaradi tatvine v stanovanju. Pred 15 leti je v okolici Bologne skupaj z drugimi sostorilci vdrl v samotno vilo, kjer je živel starejši par. Zakonca so privezali na stol in jima zagrozili, naj razkrijeta skrivališče prihrankov in zlatnine. Med iskanjem plena so našli tudi revolver, ki ga je zakonito posedoval lastnik, a ga tisti večer ni uspel uporabiti. Zlikovci so nato nenadno pobegnili, pri čemer so jih prestregli karabinjerji. Aretirali pa so le enega člana tolpe, medtem ko je ostalim uspelo zbežati.

Na sodnem procesu, ki je trajal več let, so bili vsi obsojeni, a so se za nekaterimi - kot v primeru 44-letnika - izgubile vse sledi. Moškega so karabinjerji aretirali pri Fernetičih in ga prepeljali v tržaški zapor.