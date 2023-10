Pred 50 leti so v Bregu omagali štirje mladi Afričani

Da ne bi pozabili, da so ljudje na balkanski poti umirali že pred več desetletji, vabijo Odbor za mir, sožitje in solidarnost Danilo Dolci, Občina Dolina in Italijanski solidarnostni konzorcij ICS ob 50-letnici smrti mladih Afričanov jutri v Boršt na spominsko svečanost. Zbrali se bodo na Trgu Oberdan pri postaji avtobusa številka 41 (ob končni postaji openskega tramvaja) in se ob 15.15 odpeljal i proti vasici v Bregu. Sama svečanost se bo na pokopališču v Borštu začela ob 16.30.

Spominski dogodek bo priložnost za razmislek o migracijah, ki so vse bolj aktualne in boleče, o potrebi po miru, ki je iz dneva v dan glede na dogajanje po svetu vse bolj nujen.

V današnjem Primorskem dnevniku objavljamo daljši zapis novinarja Sergija Premruja, ki obuja dogajanje izpred 50 let.