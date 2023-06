Pred 79 leti je na Trst padlo 96 ton zavezniških bomb

Tistega tragičnega 10. junija pred 79 leti je bilo žrtev 463, v veliki večini je šlo za nedolžne civiliste. Bombe so zadele objekte pristanišča in ladjedelnice, pomol Audace, železniško postajo pri Sv. Andreju, potopile so tudi ladjo Rdečega križa Inssbruck, ki je bila privezana ob tržaški Pomorski postaji.

Bombe so letala metala z 4000 metrov višine, pri čemer so peklenski stroji zadeli veliko število civilnih zgradb. Pri Svetem Jakobu so bombe v prah sesule kar 112 stavb. Ravno v tej mestni četrti so se dopoldne civilnim žrtvam bombardiranja poklonili s slovesno mašo zadušnico in polaganjem vencev k tabli pod zvonikom šentjakobske cerkve, ki so jo postavili leta 2004, ob 60-letnici tragedije. Po maši je z glasbo žrtve počastil tudi godalni ansambel tržaškega konservatorija Tartini. Kasneje pa so padle počastili še pri skupni grobnici na pokopališču pri Sveti Ani.

Že drugič se je spominske svečanosti ob obletnici junijskega bombardiranja, ki jo je priredil tržaški odsek italijanskega državnega združenja civilnih žrtev vojn ANVCG, udeležila tudi delegacija Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije. Prisoten je bil tudi njen državni predsednik Adolf Videnšek, ki tudi sam nosi posledice eksplozije.

»Nikoli več vojn, se glasi slogan naše organizacije,« je dejal in poudaril, da je prišlo junija 1944 do bombnega napada na nedolžno civilno prebivalstvo, na kar ne smemo nikoli pozabiti. »Kljub vsemu, kar se dogaja v svetu, moramo vztrajati s spominom na ta grozodejstva. Prav tako pa se moramo vedno in povsod zavzeti za mirno reševanje konfliktov z besedo, ne pa z orožjem,« je sklenil.