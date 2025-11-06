Pred barkovljansko riviero utrjujejo valobran

Pred barkovljansko riviero so spet stekla dela, s katerimi namerava Dežela FJK utrditi tamkajšnji valobran. Ta so namreč prekinili pred poletno sezono, saj bi plovilo z žerjavom kopalcem verjetno ne bilo po godu. Po postavitvi novih skal bodo barkovljanska kopališča spet na varnem, obljubljajo iz deželne vlade.

»S tem projektom bomo zagotovili varnost in stabilnost enega najbolj prepoznavnih krajev našega mesta,» je poudaril deželni odbornik za zaščito okolja Fabio Scoccimarro. Pri tem je spomnil, da ne postavljajo novega valobrana, temveč utrjujejo obstoječega. »Obalo bomo zaščitili in pri tem spoštovali identiteto kraja,» je zagotovil. Novega kamenja bo za 19.000 ton oziroma 7500 kubičnih metrov.

Dela na valobranu, ki potekajo trenutno večinoma pod morsko gladino, so vredna dva milijona evrov. Osredotočajo se na območje pred značilnimi polkrožnimi kopališči Topolini in veslaškim krožkom Saturnia. Dva milijona bosta zagotovila vrnitev barkovljanske obale v stanje, kakršno je bilo ob izgradnji betonskih Topolinov. S časom se je kamenje v morju namreč premaknilo, valobran je izgubil svojo učinkovitost. Na tem odseku bo postavljenega največ kamenja, 10.000 ton novih skal.

Dežela je v sklopu preureditve valobrana začasno odvzela Občini Trst pristojnost nad objekti, ki ščitijo obalo. Dela bodo predvidoma trajala osem mesecev, torej do prihodnjega poletja. Skalovje čaka na postavitev v Starem pristanišču, pri kongresnem centru.