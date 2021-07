Pred končnim izpitom so že našli zaposlitev

Ne le na licejih in tehničnih zavodih, v teh dneh so s triletnim oziroma štiriletnim študijem zaključili tudi dijaki gostinske šole Ad Formandum, ki obiskujejo tečaj za kuharje oziroma natakarje. Ta šola namreč ponuja osnovni triletni študij v slovenščini ali italijanščini, dijaki pa se lahko odločijo še za dodatno leto izpopolnjevanja v učilnici, laboratoriju in na študijski praksi.

Študenti četrtega letnika profila kuhar so tako prejšnji teden predstavljali projektno nalogo na temo odpiranja gostinskega lokala, poleg tega pa so si morali še zamisliti, skuhati in pred komisijo predstaviti kulinarični meni. Ta teden pa so končni preizkus opravili še tretji letniki profilov natakar in kuhar, z izpiti so zaključili včeraj. Natakarji so morali v ponedeljek in torek komisiji predstaviti projektno nalogo, ki je vključevala vse študijske predmete, nadalje so se preizkušali v natakarskih veščinah, kot so flambiranje, mešanje koktajlov in priprava miz na različne načine. Kuharji, med katerimi jih je bilo osem na slovenski sekciji in devet na italijanski, pa so morali prav tako predstaviti projektno nalogo ter pripraviti in pred komisijo predstaviti dve jedi. Izbirali so med kombinacijama prvi hod in priloga ali glavna jed in sladica. »Natakarji in kuharji so delali bodisi med popoldansko, bodisi med večerno strežbo, pri čemer so sodelovali v kuharskem in natakarskem delovnem procesu. Veliko jih je poleti dobilo zaposlitev, kjer so opravljali prakso,« je povedala sodelavka Ad Formanduma Daša Bolčina.