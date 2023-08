Pred leti kradel v Rimu, zdaj v koronejskem zaporu

Lokalni policisti so 8. avgusta v Ulici Valerio aretirali 41-letnega romunskega državljana B.N.C., nad katerim je lebdel nalog za prijetje zaradi več tatvin, ki jih je leta 2016 izvedel v Rimu.

Lokalni policisti so namreč opazili avtomobil z avstrijsko registrsko tablico, okoli katerega se je zbralo nekaj moških. Ko so videli, da se približuje policijski avtomobil, so se porazgubili, voznik pa je skušal z avtomobilom čimprej zbežati.

Lokalni policisti so ga zato čez nekaj metrov ustavili in pregledali njegove dokumente. Ugotovili so, da je bil iskan zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje, ki jih je izvedel v Rimu. Odpeljali so ga v koronejski zapor, kjer mora prestati dve leti in šest mesecev zaporne kazni.