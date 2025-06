Pred mestno hišo zazvenela pesem »Ovovia portime via« (video)

Zadnje minute občinskega sveta, na katerem so tržaški mestni svetniki danes že peti dan razpravljali o predlogu spremembe prostorskega akta za vnos žičniške trase, je spremljal zvok piščalk, tolkal in ropotulj, s katerimi so člani odbora No ovovia izražali svoje nasprotovanje žičnici. »Žičnica: velika neumnost« in »Dovolj nam je!« so vzklikali transparenti pred vhodom mestne hiše. Zvenela je tudi satirična pesem Ovovia portime via (Žičnica odnesi me).

»Čakamo na občinske svetnike, da vidimo, kdo ima korajžo javno zagovarjati svoje mnenje, kdo pa se izogiba demokratičnega soočenja,« je dejal član odbora. Na Velikem trgu se je zbralo več sto nasprotnikov žičnice, poleg njih so spregovorili nekateri opozicijski svetniki. »Pred nami je dolga bitka, a mora biti jasno, da občani nočejo žičnice,« je k mikrofonu stopila svetnica Laura Famulari (DS). »Škodljive infrastrukture si ne želimo mi, temveč večina v mestni vladi in v prvi vrsti župan Dipiazza!« je poudarila občanka.