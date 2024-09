Pred Miramarom zagledali večjo jato rumenoustih barakud (video)

Miramarski naravni rezervat je na svoji Facebook strani objavil posnetke potapljaške inštruktorice in vodičke Amande Vertovese, ki je v morju pred Miramarom ujela v objektiv svoje videokamere večjo jato rumenoustih barakud (Sphyraena viridensis). Ta riba, ki zdaj živi v Sredozemskem morju, nekoč pa je živela le v tropskih morjih, v Tržaškem zalivu ni povsem neznana, saj so v preteklosti od časa do časa opazili posamezne primerke. Tokrat pa gre za večjo jato, ki jo sestavlja okrog sto rumenoustih barakud, in ravno v tem je posebnost, so sporočili strokovnjaki Miramarskega naravnega rezervata. Gre pa za posledice vse toplejšega Jadranskega morja (letos je med drugim morje v Tržaškem zalivu preseglo temperaturo 30 stopinj Celzija) in klimatskih sprememb.