Pred njunimi očmi v Grljanu avtomobil padel v morje

Malo pred 12. uro je 55-letna voznica pripeljala mamo v Grljan in nič hudega sluteča parkirala avtomobil, pri čemer pa ni potegnila ročne zavore in je pustila prestavno ročico v prostem teku. Izstopili sta iz avtomobila in odšli le nekaj metrov stran, ko se je avtomobil, sicer dawoo matiz, sam premaknil in vzvratno padel v morje.

Ženski ni preostalo drugega, kot da pokliče na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Na kraju so pripadniki obalne straže, ki so območje, kjer je padel avtomobil, zavarovali in naokrog postavili vpojna čreva ter lokalni policisti. Pričakujejo posredovanje gasilcev potapljačev.

Kot kaže, reševanje avtomobila ne bo ravno enostavno, saj sta ob njem tudi dva večja čolna.