Na Žlebeh rešili smučarja, ki sta zdrsnila v brezno

Na Žlebeh so gorski reševalci včeraj proti večeru uspešno rešili smučarja, ki sta obtičala v pet metrov globoki dolinici oziroma v breznu ob robu smučišča. Gre za dva dvajsetletna Tržačana, ki se zaradi prevelike količine snega in strmine pobočja nista več mogla vrniti nazaj. Sedmerica reševalcev, ki so jo sestavljali tudi pripadniki finančne policije, se je s sedežnico povzpela do višje točke in nato po smučišču spustila do kraja, kjer sta bila smučarja. Z roba dolinice so ju s pomočjo vrvi potegnili ven iz in ju pospremili na varno.

Gorski reševalci opozarjajo na še vedno zelo nevarne razmere zaradi novozapadlega snega, ki je še zlasti nevaren izven urejenih prog.