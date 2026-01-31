Mlade spodbujajo, naj sledijo toku narave

Od ideje do javne predstavitve. Projekt dijakom omogoča, da teorijo, pridobljeno v razredu, povežejo s prakso ter razvijejo celovit turistični proizvod. Peti letnik turistične smeri drugostopenjske srednje šole Žiga Zois iz Gorice je s svojim projektom tudi letos sodeloval na 23. izvedbi festivala Več znanja za več turizma.

Letošnja razpisna tema AquaVibe – prepustimo se toku! izpostavlja vodo kot osrednji element sodobnega, trajnostnega in doživljajskega turizma. Dijakinje in dijak zadnjega letnika so tako razvili turistični proizvod Najdi svoj Flow, s katerim nagovarjajo mlade k digitalnemu odklopu in ponovnemu stiku z naravo. Zamislili so si logotip, izdelali ves promocijski material in nenazadnje snemali videoposnetek, v katerem nastopa tudi influencer Flow Kaly.

»Doslej smo se vsako leto prijavili že od prve izvedbe dalje. Priznam pa, da so se letos dijaki posebno potrudili,« je za Primorski dnevnik povedala profesorica gospodarskega poslovanja in turistične tehnike Flavija Bezeljak.

Komisija bo vse projekte ocenjevala v sredo, 4. februarja, v okviru Sejma turizma Alpe-Adria v Ljubljani, na katerem bodo svojo stojnico imeli tudi goriški dijaki. Rezultat je pomemben, predvsem pa je pomembno, da se dijaki učijo udejanjati pridobljeno znanje, je še dejala profesorica in izpostavila, da so pravzaprav petošolci že bili deležni potrdila o kakovosti svojega proizvoda. »Sam Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je namreč vprašal, ali lahko produkte dijakov vključi v svoj katalog,« je pojasnila Bezeljak.

»Navdih za naš turistični proizvod Najdi svoj Flow smo našli v paradoksu sodobnega življenja – vsi sledimo flow-u (toku) socialnih omrežij, a pri tem pozabljamo na pravi flow, ki ga ponuja narava. Odločili smo se združiti moč narave reke Soče v Solkanu, avtentično slovensko kulinariko in vpliv slovenskega influencerja Flowa Kalyja, da mladim ponudimo izkušnjo, ki jih bo spodbudila k zavednemu digitalnemu odklopu,«so letošnji maturanti zapisali v predstavitvi projekta.

V posnetku tudi vplivnež Flow Kaly

Pri projektu so pod mentorstvom profesorice Flavije Bezeljak sodelovali dijaki Eva Miklus, Letizia Križmančič, Ester Paulin, Agnes Remec, Gloria Hvalič, Sebastian Formentini in Anja Pahor. Sami so zasnovali logotip, celostno grafično podobo, promocijski material (majice, svinčnike, stekleničke) in plakate. Ekipa se je osredotočila tudi na oblikovanje prisotnosti na družbenih omrežjih (@najdi.svoj.flow). Posneli so tudi promocijski video, in sicer večinoma z mobilnimi telefoni, pri čemer so si pomagali tudi z dronom in s podporo zunanjih strokovnjakov. Posnetek goriške šole je pod številko 33 objavljen na spletni strani Turistične zveze Slovenije (Najdi svoj Flow), kjer lahko zanj glasujemo do srede. V videu nastopa tudi influencer Flow Kaly, s katerim so dijakinje navezale stike. V sredo bo prisoten tudi na 36. sejmu turizma Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer sodelujejo šole iz različnih držav. Še posebej velja izpostaviti uspešnost dijakov pri iskanju sponzorjev in partnerjev, je povedala profesorica. Projekt so finančno in organizacijsko podprli ZKB, grad Formentini, Dežela FJK, Soča Fun Park Solkan, Zavod za turizem NG VD, Ošterija Žogica in Kreativni splet.